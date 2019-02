Lazio, Cataldi: "Vittoria fondamentale per la Champions. Testa al Siviglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Lazio-Empoli, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “È difficile entrare in una gara del genere, soprattutto se non si gioca da tempo. Sono entrato in un momento molto fisico della gara, c’era molto da correre e lo abbiamo fatto: questi match sono importanti per continuare a lottare fino alla fine per la Champions League, queste sono vittorie sporche fondamentali. È stato difficile preparare tutte le gare in pochi giorni di distanza. La gara con l’Inter è stata secca e si è preparata da sola e l’abbiamo affrontata bene. Nelle due gare seguenti con Frosinone ed Empoli c’era un po’ di stanchezza dopo i 130 minuti di battaglia a Milano e non era facile disputare queste gare dopo averle preparate in pochi giorni: siamo andati oltre la tattica ed alla tecnica, abbiamo badato al sodo e tutti si sono aiutati in campo. L’impegno di tutti è stato importante nonostante tante assenze, il lavoro del gruppo è stato fondamentale. Sono a disposizione del mister per fare il meglio quando vengo chiamato in causa: quando sono entrato l’Empoli girava bene il pallone e noi eravamo stanchi, dovevamo portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. Sono felice d’aver aiutato la squadra in quest’impresa. Faccio i complimenti a Romulo per il suo esordio, non è facile ed è arrivato anche da poco: in questa gara si è calato subito nella parte e ci ha dato una grande mano. Faccio i complimenti anche a Pedro Neto perché in un momento complicato ci ha fatto guadagnare campo. Il mister sta dando la possibilità a tutti di entrare in campo e se continueremo su questa strada potremo dire la nostra fino alla fine. Dovremo stare attenti al Siviglia, è una squadra tecnica e molto forte sul possesso palla. Dovremo avere tanta pazienza nelle due fasi, ma ci penseremo da domani (oggi ndr): ora dobbiamo riposare dopo aver giocato tanti impegni in pochi giorni, poi inizieremo a preparare la gara con gli andalusi”.