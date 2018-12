Lazio, Cataldi: "Voglio restare a lungo. Samp? Dispiace per il pari"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, è intervenuto a margine dell'evento o "Lazio nelle scuole" presso l'Istituto Comprensivo Barbara Rizzo. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di lalaziosiamonoi.it: "Queste cose ci fanno bene, portano entusiasmo. Quello che ci serve. Sono cose belle da fare, le facciamo con tanto piacere. Sampdoria? Una partita che ha portato tante cose positive. C'è stata una reazione dopo giorni di ritiro in cui siamo stati insieme e abbiamo visto tanti video. È scattato qualcosa in noi. Abbiamo visto gli errori commessi e abbiamo lavorato per limarli. Con la Sampdoria è stata dura, ma siamo intervenuti bene, hanno palleggiato senza tirare mai in porta quindi abbiamo fatto una buona partita. Peccato per l'episodio finale, c'è stato un errore corale. Dobbiamo limare questi dettagli per riprendere il cammino.I fischi dei tifosi? Ci stanno, anche se non fanno piacere. Sabato abbiamo dato tutto, provando a ribaltare la partita. Conosciamo i tifosi, sappiamo che ci hanno sempre dato una mano su ogni campo, sappiamo che ora come ora sono dispiaciuti quanto noi. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? La cosa positiva è che nessuno sia scappato in classifica, il Milan anche ha pareggiato. Dobbiamo rivedere qualcosa. Sicuramente ci sono state cose buone, alcune partite potevano essere perse e invece siamo riusciti a fare un punto. Nella partita di sabato dispiace per come è arrivato il pareggio. C'è rammarico. In questi momenti bisogna lavorare e basta.Se resterò a lungo qui alla Lazio? Spero di sì. Sono tornato e cerco di dare il massimo, in allenamento e in partita. Me lo auguro, vedremo come andrà".