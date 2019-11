Lazio-Celtic 1-1 al 45'. Immobile fa 101, Forrest corre... ai ripari

Fonte: inviato allo Stadio Olimpico di Roma

Una buona Lazio domina, passa in vantaggio ma paga ancora carissimo gli errori individuali. E si fa recuperare dal Celtic. 1-1 all'intervallo, risultato che al momento metterebbe la squadra di Inzaghi con un piede fuori dall'Europa League.

CAICEDO E IMMOBILE STRINGONO I DENTI - Simone Inzaghi non riesce a recuperare Correa, che non è nemmeno in panchina. Ma riesce a proporre il tandem Immobile-Caicedo: il primo è affaticato, il secondo ha un problema alla spalla ma non ci sono altre alternative e la partita è già da ultima spiaggia. Si accomoda in panchina Luis Alberto con la mediana che è identica a quella di Glasgow, mentre in difesa il pessimo Bastos di Glasgow lascia posto a Luiz Felipe con Acerbi decentrato a sinistra per lasciare a Vavro il ruolo di perno difensivo. Lulic tenuto a riposo, nuova chance per Jony a sinistra. Celtic che propone 10/11 della formazione dell'andata, col solo Bolingoli indisponibile. Al suo posto Hayes.

LA CARICA DEI 101 - Sette minuti e chi se non Ciro Immobile a sbloccare la partita? Traversone dalla destra di un ispirato Lazzari, Caicedo e Jullien saltano a centroarea ma la deiazione decisiva è del difensore del Celtic che finisce sui piedi del centravanti biancocelesti, che libero trafigge Forster. 101esimo gol con la maglia della Lazio per il numero 17, 15° in 14 partite in questa stagione. E siamo solo alla prima settimana di novembre.

CORRI, FORREST - Fluida la manovra della Lazio, che ha molte soluzioni per rendersi pericolosa: dai cross di Lazzari dalla destra, una vera e propria spina nel fianco dei celts ai lanci da dietro di Milinkovic e anche di Acerbi, con Immobile terminale offensivo a raccogliere tutti i suggerimenti. Attenti gli ospiti con Ajer e Hayes a murarlo in un paio di circostanze e, se necessario, fermarlo anche con le cattive. Dall'altra parte Lennon punta molto sulla fisicità e la profondità di Edouard, tenuto bene a bada da Luiz Felipe e Vavro. Ripetere la prestazione d'andata con altro risultato: questo è quello che ha chiesto Simone Inzaghi. Sulla prima richiesta il tecnico fin qui è stato accontentato. L'1-0 però è un risultato striminzito e il Celtic squadra dura a morire. Del resto è riuscita a ribaltare una situazione di svantaggio due settimane fa. E riesce anche a raddrizzare prima dell'intervallo la situazione: Milinkovic è molle su un contrasto al limite, Elyounoussi pennella per Forrest a destra e l'esterno, complice il buco di Acerbi si invola e supera in diagonale Strakosha. La reazione, immediata e rabbiosa della Lazio porta due volte la squadra vicino al 2-1. Questione di centimetri, la palla non entra.