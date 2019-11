Lazio-Celtic 1-2, i voti ai tecnici: Inzaghi sbaglia, Lennon nella storia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clamoroso ko della Lazio contro un Celtic che non aveva mai vinto in Italia finora. Dài seguito i voti ai tecnici.

SIMONE INZAGHI 5 - Tradito ancora da Jony, fra Luis Alberto e Caicedo sceglie l'ecuadoriano non al meglio nonostante lo spagnolo sia il migliore dell'ultimo periodo. Non riesce a raddrizzare la situazione nel secondo tempo e viene anzi messo sotto da un avversario inferiore.

NEIL LENNON 8 - È il primo tecnico a far vincere il Celtic in Italia. E già questo è da lode. Conduce la squadra ai sedicesimi di finale con due turni di vantaggio, ancora una volta tocca le corde giuste per portare i suoi a rimontare. Sfrutta i punti deboli (lato sinistro) dei biancocelesti dà un'intensità alla squadra encomiabile. E viene premiato.