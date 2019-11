Lazio-Celtic, rischio incidenti: no a vendita di alcolici e bottiglie di vetro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio-Celtic è partita a rischio. Lo era a Glasgow, con i tifosi biancocelesti scortati per tre km fino allo stadio e lo sarà anche a Roma. Già da oggi è in vigore il divieto di vendita di bottiglie di vetro per i locali. Inoltre non sarà possibile vendere alcolici dalle 18 di oggi alle 7 di venerdì.

Dalle 14 sarà in funzione il punto di raccolta dei tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese, da dove partiranno alcuni pullman che li scorteranno fino all'Olimpico. Previsto lo sgombero dei veicoli in sosta nell'area dello stadio e molte strade potrebbero essere chiuse al traffico.