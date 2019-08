Lazio, cercasi occasione per l'attacco

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rosa alla mano, si potrebbe affermare che l’attacco della Lazio sia al completo. Immobile-Caicedo come centravanti, Correa-Adekanye come seconde punte. In più Luis Alberto e Andrè Anderson, che all’occorrenza possono agire anche sulla trequarti. Per una squadra che gioca col 3-5-2 numericamente 5/6 giocatori offensivi possono andare bene. Eppure c’è la sensazione che qualcosa manchi, soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico. Servirebbe la classica ariete d’area di rigore. Un centravanti fisico, solito a muoversi negli ultimi 15 metri senza venire troppo fuori per giocare con la squadra. Questo lo fanno - e anche molto bene - già Immobile e Caicedo.

Il motivo tattico è semplice. La Lazio in estate ha preso Jony e Lazzari, i migliori crossatori dell’ultima Liga e Serie A. Il primo ha chiuso al terzo posto (dietro Messi e Sarabia) nella classifica degli assist, il secondo è stato l’Italiano che ha servito più passaggi da gol ai suoi compagni l'anno passato (8). Anche vedendo gli allenamenti di Inzaghi, lecito pensare che le ali esterne tornino a essere un punto di forza dei biancocelesti. Ecco il bisogno di una punta alla Llorente, che magari faccia dei colpi di testa il suo pane quotidiano. A maggior ragione se dovesse andare via Milinkovic, la cui fisicità ha sempre rappresentato un plus nel gioco laziale. A giugno erano stati accostati i nomi di Petagna e Cutrone, ma alla fine - anche su indicazione di Inzaghi - è rimasto Caicedo, che dovrà rinnovare il contratto in scadenza 2020. Llorente difficilmente arriverà, non ci sono i margini economici per fare l’operazione. Idem Simeone, in uscita dalla Fiorentina. La certezza è che la società non farà un investimento pesante per il reparto offensivo, ritenuto già al completo. Ma se ci sarà occasione - magari negli ultimi giorni di mercato - potrebbe essere colta al volo.