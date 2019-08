Lazio, cercasi punta: da Llorente a Dost, fino alla soluzione italiana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La ricerca di un attaccante è una storia che si ripete da più di un anno in casa Lazio. Da tre anni c'è una certezza, Ciro Immobile. Ma il deserto attorno a lui. Un'esigenza, quella di avere maggiori alternative, cresciuta dopo il drastico calo delle reti realizzate dal centravanti titolare. C'è Caicedo e c'è Correa. Ma serve un altro elemento per completare il pacchetto.

L'identikit è chiaro: serve una punta di peso, un giocatore prestante fisicamente, abile nel gioco aereo e nello scardinare le difese avversarie, facendo da boa anche per gli inserimenti da dietro. La lista c'è e comprende uno svincolato di lusso come Fernando Llorente. Lo spagnolo ha 34 anni e richieste d'ingaggio alte (4 milioni). Ma conosce il calcio italiano, è un professionista serio e ha ancora molto d dire. Il suo apporto l'anno scorso al Tottenham è stato decisivo nella semifinale di ritorno di Champions contro l'Ajax. Per lui comunque non manca la concorrenza.

Arriverebbe a prezzo di saldo Bas Dost. Lo Sporting vorrebbe dargli il benservito, ha un ingaggio importante e 30 anni. Nella lista anche Pietro Pellegri. L'italiano è da un anno e mezzo al Monaco. Col Genoa ha bruciato le tappe, i problemi fisici ne hanno seriamente condizionato l'esperienza nel Principato. Quest'ultima sarebbe una scommessa. Lo sarebbe meno Andrea Petagna, che alla SPAL lo scorso anno ha segnato 16 gol.