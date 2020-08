Lazio, cercasi vice di Strakosha: sondato Sergio Rico, piacciono Cragno e Consigli

Secondo le informazioni riportate da Il Mesaggero, la Lazio starebbe pensando a Sergio Rico. Il portiere del PSG tornerà al Siviglia al termine del prestito ma non resterà in Andalusia perché chiuso da Vaclik. L'idea del club biancoceleste è quella di trovare un secondo all'altezza di Strakosha: Silvio Proto andrà via e l'acquisto di un altro estremo difensore è di fondamentale importanza anche in vista della Champions League. Alessio Cragno, Alberto Paleari e Andrea Consigli sono le alternative.