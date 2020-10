"Lazio, che Immobile! Fisicamente straripante". Rivedi Capello sulla vittoria di Champions

vedi letture

Mister Fabio Capello, presente negli studi di 'Sky', ha così commentato la vittoria della Lazio per 3-1 contro il Borussia Dortmund e in particolar modo la prestazione di Ciro Immobile:

"Immobile eccezionale, fisicamente più forte di tutti, continui nello scattare in profondità e soprattutto riusciva sempre a mettersi al posto giusto al momento giusto". Mister Fabio Capello ha così commentato la vittoria della Lazio per 3-1 contro il Borussia Dortmund e in particolar modo la prestazione di Ciro Immobile: Stasera davvero eccezionale, è un giocatore molto importante e lo sarà anche per la Nazionale. Non riesce ancora a sfondare ma ha le qualità per poterlo fare". Rivedi il video con le parole: