Lazio che Pasqua! Implacabile in attacco, può scrivere la storia del club

Fonte: Marco Piccari

Dopo più di un mese la Lazio riassapora la vittoria e con sei gol al Benevento tiene vive le ambizioni Champions. Travolgente la squadra biancoceleste che prima sbanda e poi dilaga. Un attacco straripante quello della Lazio che alla fine di marzo ha toccato quota 102 reti stagionali. Una cifra pazzesca che colloca la squadra di Inzaghialle spalle della Lazio di Eriksson campione d’Italia del 2000. La squadra dello svedese, imbottita di campioni, si fermò a 109 reti stagionali. Solo sette gol dividono questa squadra da quel gruppo che segnò la storia del club capitolino. Per superare quel record ci sono ancora a disposizione 10 partite e con questo passo l’attuale Lazio potrebbe arrivare a quota 120 gol.

Una compagnia del gol spettacolare, capace con ripartenze e guizzi dei singoli, di mandare in tilt numerose difese avversarie. In 9 partite stagionali gli Inzaghi boys hanno segnato più di 4 reti e per ben due volte in campionato hanno realizzato sei reti. Una squadra che pur non avendo un addestramento tattico feroce, è capace, grazie ai suoi singoli, di accendersi e colpire. In mezzo al campo è fondamentale Luis Alberto, lo spagnolo è il faro e il punto di riferimento di ogni iniziativa offensiva. Un mago che quando vuole fa apparire e sparire il pallone per farlo poi arrivare sui piedi o sulla testa del compagno di turno: vedi Caicedo e De Vrij in occasione dei due gol al Benevento.

Determinate alle spalle dello spagnolo è Lucas Leiva, il brasiliano è un giocatore impressionante. L’ex Liverpool è capace di lottare contro tutto il centrocampo avversario recuperando un’ infinita di palloni, una diga insuperabile che al momento giusto sa anche colpire con tiri poderosi. Delizioso Felipe Anderson, l’ex Santos contro il Benevento ha dispensato il quarto assist nelle ultime cinque partite e numeri da sballo. La rabona esibita nel primo tempo è un affresco destinato ad entrare nella grande galleria del calcio. Implacabile è Ciro Immobile che quando indossa la maglia della Lazio diventa Superman. Con la doppietta ai campani sale a 26 gol in campionato e 36 in stagione. Impressionate Ciro che supera Chinaglia e nella top ten dei migliore marcatori della Lazio si porta a -1 da Klose fermo a quota 63 reti. Un attaccante strepitoso, il suo continuo movimento e la sua capacità di dare profondità alla manovra della Lazio diventano due soluzioni devastanti per la squadra di Inzaghi. Con un attacco così questo gruppo può inseguire la zona Champions e sognare anche in Europa.