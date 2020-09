Lazio, chi esce per far spazio a Pereira? Il capolavoro sarebbe tenere Caicedo

È un gran colpo, quello della Lazio. Che ha chiuso con lo United l'operazione per Andreas Pereira: il 23enne jolly di centrocampo (esterno e anche seconda punta) arriverà in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Ha il benestare di Inzaghi: aveva chiesto una mezz'ala di livello per ampliare le scelte e aumentare la competizione nella rosa. Ed è stato accontentato, il tecnico, con Tare che lunedì ha annunciato il colpo che oggi arriverà a Roma.

Ma per far entrare un nuovo acquisto in squadra, la Lazio deve fare almeno una cessione. Sia per l'indice di liquidità e sia per una questione di slot della lista da consegnare alla Lega (quella definitiva sarà data il 6 ottobre). Sarà così per Hoedt e Fares, che si allena da otto giorni a Formello e ancora non è stato ufficializzato, sarà così anche per Pereira. Se ai due difensori faranno spazio Wallace e Bastos (entrambi verso la Turchia), rimane da capire quale slot verrà liberato per il brasiliano. Il più accreditato a svuotare l'armadietto sembrerebbe essere Caicedo. In attacco la Lazio ha speso 20 milioni per Muriqi ed è diventato la quarta scelta. Era pronto a salutare durante l'estate, ma non si è concretizzato il suo passaggio in Arabia. In questi anni si è sempre rivelato molto utile alla causa biancoceleste e ha delle caratteristiche che nessun altro ha. Per questo, visto che la stagione alle porte sarà lunga, difficile e imprevedibile, sarebbe importante averlo ancora a disposizione.

Farebbe un capolavoro il ds Tare se riuscisse a inserire Pereira senza privarsi di Caicedo. Chi libererà allora il posto? Per una questione di ruolo, si potrebbe pensare che il designato possa diventare Akpa Akpro. Il centrocampista 27enne franco-ivoriano ha convinto la Lazio durante questo mese. Però lì in mezzo - oltre ai tre titolari Leiva, Luis Alberto e Milinkovic - c'è molto traffico considerando anche Escalante, Parolo e Cataldi. Ai quali andrà aggiunto Andreas Pereira, che può giocare ovunque. A malincuore quindi il sacrificato potrebbe essere l'ex Salernitana: e sarebbe la soluzione migliore, perché la coperta in mezzo e in attacco (con la permanenza di Caicedo) sarebbe lunga e di qualità. Difficile ipotizzare l'uscita di Lukaku: Inzaghi poi si ritroverebbe con gli uomini contati sulle corsie esterne.