Lazio, chiarezza e niente turnover. Ecco il metodo-Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il pressing asfissiante, stavolta, l'ha portato avanti Simone Inzaghi. Incalzato più di una volta, il tecnico della Lazio ha ripetuto come un mantra il concetto base che in questo momento vige in casa biancoceleste. Prima c'è il Salisburgo, poi avanti col derby. Come un pugile alle corde, che non cede, ribatte e respinge l'avversario, Inzaghi è abile a scansare le trappole (verbali e non solo), non lasciando spazio ad interpretazioni. E se da una parte arrivano i più che ovvi complimenti alla Roma per l'impresa di Champions, dall'altra ecco che le "eventuali pressioni in vista del derby" vengono annacquate nel giro di pochi secondi. "Le mie pressioni sono date dal Salisburgo – ha subito sottolineato Inzaghi –. Domani sera troveremo uno stadio molto caldo, dobbiamo tirare fuori una grande prestazione se vogliamo andare avanti".

Il metodo-Inzaghi, che non prevede giri di parole o frasi equivocabili ma bensì concetti chiari e ben definiti, si nota ovviamente nella dialettica così come nelle questioni di campo. Niente turnover contro il Salisburgo, niente derby (almeno fino a domattina), niente condizionamenti di formazione dai diffidati, nessuna pressioni dalle gesta europee dei giallorossi. Insomma, concentrazione e testa bassa. "Pensiamo solo e soltanto al Salisburgo". Se lo dice Inzaghi, bisogna crederci.