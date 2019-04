© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio-ChievoVerona è già terminata per Stefan Radu: il difensore romeno, al rientro, è stato costretto a lasciare il campo già dopo i primi 17 minuti di gioco per via di un infortunio alla caviglia sinistra. Simone Inzaghi rischia ancora mandandolo in campo in condizioni imperfette. La scelta non paga e il tecnico si gioca il primo cambio. Spazio a Luiz Felipe al suo posto.