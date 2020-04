Lazio, Choupo-Moting è stato proposto ma non interessa: Tare guarda altrove

Maxim Choupo-Moting non rinnoverà il suo contratto col PSG ed è stato proposto anche alla Lazio nelle ultime ore, come rivela LaLazioSiamoNoi.it. Il centravanti è gestito dalla Rogon, agenzia tedesca che in passato è stata molto vicina a Tare e già in passato si era avvicinato ai biancocelesti, quando militava nel Mainz. In quel momento fu davvero in orbita Lazio, Tare lo aveva trattato, poi però non se ne fece nulla e Choupo-Moting si trasferì allo Schalke 04. Tuttavia ad oggi la Lazio è rimasta piuttosto fredda di fronte alla proposta della Rogon: Tare ha ringraziato, ma non ha dato segnali che possano far pensare che una trattativa possa davvero decollare.