Lazio, ci siamo per Muriqi: al Fenerbahce 19 milioni oppure 15 milioni più Bastos

La Lazio è pronta a piazzare un altro colpo. E' fatta ormai per l'approdo in biancoceleste di Vedat Muriqi. Secondo quanto riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, l'annuncio potrebbe già arrivare nella giornata odierna con il giocatore che arriverebbe nella Capitale già dalla giornata di domani. Al Fenerbahce dovrebbero andare 19 milioni più bonus, oppure 15 milioni nel caso in cui il difensore Bastos si dovesse trasferire in Turchia.