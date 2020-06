Lazio, cinque anni fa l'arrivo di Patric: da corpo estraneo a uomo di fiducia di Inzaghi

Cinque anni (e un giorno) da giocatore della Lazio. Cinque stagioni molto diverse, tra momenti di difficoltà, di esaltazione e sicuramente di crescita. Perché Patric adesso è tutto un altro giocatore rispetto a quello che il 9 giugno del 2015 ha varcato il cancello di Formello (che in questi giorni ha cambiato look). Preso dalla Masia del Barcellona (per 500 mila euro), lo spagnolo classe '93 era il tipico difensore catalano con una spiccata indole offensiva, molta tecnica di base, ma poca predisposizioni all'attenzione difensiva. Motivo per cui all'inizio ha faticato tantissimo nel campionato italiano, che invece richiede massima accortezza tattica nella fase di non possesso palla. Allenamento dopo allenamento ha cominciato a capirlo, migliorando a vista d'occhio: così le nove presenze del 2015-2016 sono diventate quindici in questa stagione, che ancora deve concludersi.

Ha avuto un'evoluzione tattica, soprattutto quando Inzaghi ha cambiato modulo decidendo di giocare con la difesa a 3. Inizialmente utilizzato come quinto di centrocampo, col tempo ha trovato molto spazio come terzo centrale. Ruolo in cui le sue caratteristiche tecniche sono ritenute indispensabili dallo staff biancoceleste, che vuole sempre cominciare la manovra dal basso. Patric garantisce qualità nel fare uscire la palla - superando così il primo pressing avversario - ed è considerato una grande risorsa all'interno della rosa. Lo testimonia la continuità collezionata fino a prima del lockdown di marzo, destinata ad aumentare ora che riprenderà il campionato. Perché se tutta la Lazio funziona, in una piccola parte, è merito anche di Patric. Che all'inizio tutti pensavano potesse essere solo di passaggio, un corpo estraneo al progetto biancoceleste, ma che invece a cinque anni di distanza ne è pienamente parte integrante. E ora si prospetta anche un rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. "La mia intenzione - ha detto Patric la scorsa settimana - è continuare a giocare con la Lazio”. Un messaggio chiaro che la società non si è fatta sfuggire e, nei prossimi mesi, agirà di conseguenza.