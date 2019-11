Lazio-Cluj, i voti ai tecnici: Inzaghi vince con le riserve. Petrescu spreca

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Cluj 1-0 (fine primo tempo): 24’ Correa

Simone Inzaghi 6,5 - La formazione mandata in campo dal primo minuto la dice lunga sull’approccio della Lazio alla partita con il Cluj. In campo però la squadra c’è. Il pallino del gioco è costantemente fra i piedi dei padroni di casa, con i rumeni che contengono e ripartono. Tanto che il maggior numero di pericolo, compreso il gol di Correa, sono di marca laziale. Bene Adekanye mandato in campo a sorpresa al posto di Caicedo. Nella ripresa la pericolosità offensiva degli ospiti aumenta ma la retroguardia regge bene con Bastos e Vavro che fanno buona guardia. La vittoria è ciò che serviva per tenere vive le chance qualificazione e arriva senza eccessivi patemi d’animo. A Rennes fra quindici giorni servirà però ancora un altro step in avanti e anche un pizzico di buona sorte.

Dan Petrescu 5,5 - Fare punti con la Lazio per centrare la qualificazione e, contestualmente, spegnere le ultime speranze dei capitolini. La prima frazione, però, ha visto la sua squadra pensare solo a difendere e ripartire. Sfortunati in occasione del palo di Djokovic. Nella ripresa, però, la squadra cambia passo e piglio. Le occasioni arrivano e la Lazio è costretta ad abbassarsi. La concretezza almeno stasera però rimane una sconosciuta. Adesso i sedicesimi dovranno essere conquistati negli ultimi 90’ contro un Celtic già qualificato. Impresa tutt’altro che impossibile anche se in casa Lazio sperano il contrario.