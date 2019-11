Lazio-Cluji, le formazioni ufficiali: Andekanye-Correa di punta

Primo tempo sontuoso della Roma, in vantaggio per 3-0 sul campo del Baseksehir. Grande prova dei ragazzi di Fonseca, che controllano per mezzora, poi colpiscono con Veretout (rigore), Kluivert e Dzeko. Titolari in campo - La migliore Roma possibile in campo, per tentare di riacciuffare...