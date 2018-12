Lazio col doppio falso 9: chance da non sprecare per L. Alberto e Correa

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

E falso nueve fu. Anzi, doppio falso nueve. La Lazio di mister Inzaghi stasera scenderà infatti in campo con un attacco leggerissimo, guidato dal talento e dalla fantasia di Luis Alberto e Joaquin Correa. Lo spagnolo, tra le più grandi delusioni dell'avvio di stagione biancoceleste con due gol e due assist in 13 presenze, è entrato con un buon approccio nell'ultima gara di campionato contro la Samp, meritandosi così una nuova chance contro l'Eintracht Francoforte. Discorso diverso per l'argentino, che con quattro gol e due assist in 14 presenze sta crescendo di partita in partita, seppur non essendo mai riuscito finora a imporsi tra i titolarissimi (solo cinque gare dal 1' quest'anno per lui). Occasione a dir poco preziosa dunque per i due funamboli della Lazio, che contro Die Adler - in una sfida che sulla carta non ha molto da offrire visto che entrambe le squadre sono già qualificate alle fasi finali di Europa League - saranno comunque chiamati a non far rimpiangere Immobile e il bomber di Coppa Caicedo. L'esperimento, provato e riprovato da Inzaghi negli ultimi tre giorni, sembra aver convinto lo staff tecnico. Riuscirà a convincere anche i tifosi e ridare così fiducia a un ambiente che ultimamente ha perso risultati e quindi serenità? L'ultimo successo della Lazio è arrivato d'altronde più di un mese fa: Lazio-Marsiglia 2-1 dell'8 novembre.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Eintracht Francoforte, fischio d'inizio alle 18:55 all'Olimpico:

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa.

Eintracht Francoforte (4-4-1-1): Ronnow; Da Costa, Russ, Falette, Willems; Muller, Fernandes, Hasebe, Tawatha; Gacinovic; Haller.