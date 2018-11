Lazio, col Milan l'occasione irripetibile per blindare il quarto posto

© foto di Federico Gaetano

L’occasione è irripetibile. Mai più la Lazio troverà una grande avversaria disastrata come il Milan che domani arriva all’Olimpico: mancano i migliori tre difensori centrali (Romagnoli, Musacchio e Caldara), due centrocampisti titolari (l’ex Biglia e Bonaventura), l’attaccante che fa paura (Higuain). Di fronte a questa ecatombe, l’infortunio che priva Inzaghi di Leiva sembra quasi un dettaglio. Per una squadra che contro le rivali di pari livello soffre sempre – ha già perso con Napoli, Juve, Roma e Inter – c’è una doppia opportunità: sfatare questo inquietante tabù e consolidare il quarto posto solitario in classifica. Ma l’occasione è irripetibile anche se si allunga lo sguardo oltre il Milan, perché il calendario della Lazio da qui alla fine dell’anno, e dunque alla sosta di inizio gennaio, è invidiabile.