Lazio, col Milan s'è parlato di Lapadula: non sarà inserito nell'affare Biglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione romana di Leggo scrive della trattativa in corso tra Milan e Lazio per il trasferimento in rossonero di Lucas Biglia (31). Ieri, tra le due società, si è parlato anche di Gianluca Lapadula (27), ma la punta non rientra nella trattativa per il centrocampista argentino. Per l’attacco sono diversi i nomi sul taccuino del ds biancoceleste Igli Tare.