Lazio con il mal da trasferta, ma Firenze è decisiva

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fiorentina-Lazio è decisiva. Non per esprimere un verdetto in chiave Champions o etichettare già la stagione biancoceleste. No, è ancora presto per questo. Ma è decisiva nel breve termine, perché un risultato positivo potrebbe dare slancio, fiducia e consapevolezza a una squadra in difficoltà sotto il punto di vista dei risultati (3 vittorie in campionato in 8 gare). In caso contrario, uno stop sarebbe una batosta colossale al morale e alla classifica (solo 13 punti all’attivo al momento) della Lazio, che ha già compromesso abbastanza il suo cammino europeo con la sconfitta di giovedì a Glasgow contro il Celtic. “C’è tanto rammarico, in Scozia abbiamo giocato con personalità e abbiamo sbagliato occasioni clamorose da gol”, ha spiegato ieri Inzaghi in conferenza stampa.

“Servirà dare il 120%”, ha aggiunto. Perché quella contro la Fiorentina sarà una gara da non sbagliare. Concentrazione in difesa, freddezza nell’area avversaria. La Lazio, se vuole rincorrere il sogno Champions, dovrà tornare a vincere in trasferta, che quest’anno è un vero tabù. Compreso il ko scozzese, salgono a 4 le sconfitte della squadra romana nelle ultime 5 gare giocate lontano dall’Olimpico. Uno score negativo per chiunque, a maggior ragione per chi vuole lottare per il 4° posto. Ed è un dato strano per Inzaghi, il cui rendimento in trasferta è sempre stato buono e costante. Tanto che per trovare l’ultima striscia di 5 partite esterne senza una vittoria bisogna tornare al 2016, l’ultimo di Pioli con 8 pareggi consecutivi tra gennaio e marzo, prima dell’esonero proprio a favore dell'attuale allenatore piacentino. Le prestazioni ci sono sempre state, ma i risultati no. Lotito ha fatto la voce grossa prima dell’Atalanta (3-3), Inzaghi non vanta più un credito illimitato. Il presidente si è esposto in prima persona per spronare la squadra a cambiare rotta. Dovrà farlo già oggi, perché altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Ecco perché Fiorentina-Lazio è decisiva.