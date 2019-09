© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Decisione rapida, lite improvvisa e pace che scoppia subito dopo, complici anche le scuse arrivate praticamente subito: tra Lazio e Ciro Immobile non ci sono problemi, a maggior ragione dopo le scuse pubbliche, ma anche private, arrivate dopo l'inusitato sfogo seguito al cambio durante la sfida al Parma. Arriverà però la multa, come rivela la Gazzetta dello Sport quest'oggi, ma non la panchina: il giocatore sarà infatti al centro dell'attacco nella sfida di domani all'Inter.