Lazio, con l'Eintracht esperimenti e turn-over: davanti Luis Alberto-Correa

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio già qualificata alle fasi finali di Europa League, ma comunque in cerca di risposte nella gara di stasera contro l'Eintracht Francoforte (fischio d'inizio alle 18:55 all'Olimpico). Riflettori puntati, dunque, su tanti calciatori che fin qui hanno giocato meno o non hanno reso come ci si poteva aspettare, complici anche i problemi fisici di Milinkovic-Savic e Immobile. Non è un caso che negli ultimi tre giorni mister Inzaghi abbia provato l'inedita coppia d'attacco Luis Alberto-Correa: due falsi nueve, con l'opzione Caicedo come valida alternativa. Fuori anche Marusic e Badelj, a centrocampo spazio a Cataldi in regia con Caceres e Durmisi (reduce da un affaticamento muscolare, se non ce la dovesse fare è pronto Lulic) sulle fasce e Berisha e Murgia a completare il reparto. Conferma in difesa per lo stoico Acerbi, che agirà sul centro-sinistra al fianco di Luiz Felipe e Bastos. In porta, infine, riposo per Strakosha e guantoni affidati a Proto. Per l'Eintracht Francoforte, invece, solito 4-3-1-2, a caccia della sesta vittoria in sei partite nel gruppo H. La minaccia principale per la retroguardia della Lazio? Senza dubbio Luka Jovic, autore di 15 gol e 4 assist in questa stagione, atteso in attacco insieme ad Haller. A centrocampo occhio agli inserimenti dell'ex Napoli De Guzman, completamente rinato in Germania dopo la parentesi sfortunata e negativa nel nostro campionato.

Queste le probabili formazioni di Lazio ed Eintracht Francoforte:

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa. All.: Inzaghi.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Tawatha; Gacinovic; Haller, Jovic. All.: Hütter.