Lazio, con l'Olimpico a porte chiuse c'è un mancato incasso di almeno 7 milioni

vedi letture

Si stima intorno a 7 milioni il danno economico che avrebbe la Lazio dall'obbligo di giocare a porte chiuse le ultime cinque partite di campionato all'Olimpico, sempre se la Serie A verrà conclusa (domani giornata decisiva). 'La Repubblica' scrive che la società di Lotito avrebbe incassato dal botteghino finora già 11 milioni (uguagliando gli introiti delle ultime due stagioni), frutto della media di 35,5 mila spettatori: 5,59 milioni di euro per le prime nove partite (dato ufficiale pubblicato sul bilancio semestrale) e altri 5 per le seguenti gare del 2020 prima dello stop forzato (Napoli, Sampdoria, Spal, Inter e Bologna). All'appello mancano gli ultimi impegni contro Milan, Fiorentina, Sassuolo, Cagliari e Brescia, che avrebbero potuto far impennare i ricavi della biglietteria visto il percorso intrapreso dalla squadra di Inzaghi. "Considerando la Lazio in corsa fino alla fine per il titolo - si legge sul quotidiano - si poteva arrivare a un incasso complessivo di almeno 18 milioni di euro". A Formello si rammaricano ma già pensano a come ripartire, anche perché come spiegato nell'ultimo esercizio commerciale pubblicato "se dovesse riprendere il campionato, non si dovrebbero avere significativi impatti sui proventi".