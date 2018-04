Lazio, con la Champions sarà rivoluzione. Tanti i nomi in uscita

© foto di Federico Gaetano

Ultime di mercato sulla Lazio direttamente da Il Messaggero. Con la Champions in mano - si legge - si preannuncia una rivoluzione in casa biancoceleste: a rischio valigie non ci sono soltanto i vari Caceres, Patric, Di Gennaro, Nani e Caicedo, ma anche diversi big. Andrà via a parametro zero de Vrij, ma pure Wallace e Bastos adesso sono in discussione. Lo United di Mourinho continua a seguire Milinkovic, l'agente Mendes aiuterà Lotito e Tare a scatenare un'asta da almeno 150 milioni. Il Barcellona e altre spagnole seguono Luis Alberto per riportarlo in patria, il manager Bertolucci pronto a portare offerte per Felipe Anderson da almeno 35 milioni.