Lazio con orgoglio, ma allo Stadium assenze sono troppe. E il rammarico non deve essere per la Juve...

Mancavano otto giocatori, ieri sera, alla Lazio. Nove si si conta anche Lukaku, finito in tribuna per motivi comportamentali (ha fatto tardi alla riunione). Decisamente tanti, sia per quantità che per qualità, se non hai una rosa come quella della Juventus. Perché Radu, Leiva, Lulic, Luis Alberto e Correa a Formello sono considerati tutti dei titolari imprescindibili (avevano giocato dal 1' le due partite vinte a dicembre con la Juve). In più Patric (l'unico squalificato, tornerà giovedì col Cagliari), Jony e Marusic non sono sicuramente delle seconde linee, viste le presenze collezionate quest'anno. Alla luce di ciò e della condizione fisica e mentale della squadra, sarebbe stato complicato pensare che la squadra di Inzaghi facesse risultato all'Allianz Stadium. Che sarebbe dovuto essere il teatro dello scontro finale tra le due pretendenti per lo scudetto e invece si è rivelato essere una normale arena tra due combattenti che avevano (quasi) già in tasca il proprio obiettivo.

Eppure la Lazio ha mostrato orgoglio, carattere e determinazione: non era facile riaprire la partita nel finale. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, nessuno li deve toccare". Il rammarico di mister Inzaghi è normale e comprensibile. Ma non deve essere la singola gara contro i bianconeri la maggiore causa dei rimpianti biancocelesti. Lo deve invece essere l'infernale settimana apertasi con il ko contro il Milan, proseguita con le sconfitte di Lecce e Sassuolo e il pareggio di Udine: appuntamenti, gli ultimi tre, che la Lazio non avrebbe dovuto sbagliare. Nonostante fossero decimati dalle assenze e non in condizione ottimale, i biancocelesti non sono scesi in campo con l'atteggiamento e la fame giusta. Quella che aveva contraddistinto loro fino alla 26a giornata di campionato, che li rendeva invincibili. Ora non lo sono più e il sogno scudetto è svanito: bisogna guardarsi indietro soltanto per capire gli errori da non commettere il prossimo anno, quando - con la Champions - ci sarà un calendario fitto e difficile. E dopo l'autocritica, la prima mossa da fare è ben chiara a tutti. "Ci rinforzeremo", ha detto Inzaghi. Parole che risuonano come un obbligo, più che di speranza.