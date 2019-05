Lazio, concluso il summit Lotito-Inzaghi: il tecnico prende tempo

© foto di Federico Gaetano

Sì è concluso il summit in casa Lazio fra il presidente Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi. Il primo ha avanzato una proposta di rinnovo che però il mister ha lasciato in stand by prendendo tempo. Inzaghi è infatti intenzionato a valutare tutte le possibili offerte con la Juventus e anche il Milan, che nelle ultime ore ha alzato il pressing, sullo sfondo. Come riporta Lalaziosiamonoi.it il tecnico ha intenzione di aspettare la fine del campionato e capire quale sarà la classifica prima di decidere con una eventuale qualificazione in Champions League del Milan che potrebbe portare alla conferma di Gattuso facendo sfumare l’ipotesi rossonera per l’ex attaccante.