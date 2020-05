Lazio, concorrenza dalla Bulgaria per Hagi jr. C'è il Ludogorets Razgrad

vedi letture

La Lazio dovrà fare i conti con la concorrenza dei campioni di Bulgaria del Ludogorets Razgrad per riportare in Italia Ianis Hagi, centrocampista offensivo classe '98 in forza al Genk. Il figlio d'arte è infatti finito nel mirino del club bulgaro pronto a mettere sul piatto 4-5 milioni di euro per il cartellino e offrire 500mila euro a stagione, con ingaggio a salire, al romeno. Lo riferisce Sport.ro spiegando che in caso andasse in porto questa operazione Hagi diventerebbe il giocatore più costoso del calcio bulgaro.