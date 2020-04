Lazio, concorrenza del Napoli per Luis Suarez del Real Saragozza

vedi letture

Non c'è solo la Lazio su Luis Suarez, attaccante del Real Saragozza e omonimo dell'uruguaiano del Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, anche il Napoli ha messo nel mirino l'attaccante colombiano, autore di 17 gol in 29 are di Liga in questa stagione.