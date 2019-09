Lazio, confronto tra squadra-tecnico: Inzaghi non perdona più nessuno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri è andato in scena un lungo colloquio tra Simone Inzaghi e la sua Lazio dopo l'ennesima amnesia della squadra contro la SPAL. Nel confronto, dopo aver difeso i giocatori nel post partita, non ha fatto sconti a nessuno e ha chiarito quale sarà il futuro atteggiamento: non verranno più coperti errori singoli o di gruppo. Il tecnico s'è stancato di proteggere i suoi e non lo farà più. Non sono mancati riferimenti ad personam, tipo Milinkovic e Correa, impresentabili a Ferrara. Certi atteggiamenti non saranno più tollerati dall'allenatore, con Lotito e Tare che gli danno, a distanza, pieno appoggio per qualsiasi eventuale scelta tecnica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.