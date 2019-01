Lazio, contatti con Galatasaray e Villarreal per Badelj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, l'agente di Milan Badelj, in uscita dalla Lazio, ha avuto contatti con il Galatasaray e con il Villarreal in Spagna. Nessuno dei due club si avvicina ai 10 milioni richiesti da Lotito per lasciarlo partire. Neanche la Fiorentina, che lo ha perso 6 mesi fa a parametro zero ma che ha comunque lasciato aperte le porte a un ritorno tramite le dichiarazioni dirette del tecnico Stefano Pioli.