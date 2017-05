Lazio, contatti con l'Atalanta per Petagna. Cartellino valutato 15 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Laziopress.it nelle ultime ore sarebbero andati in scena dei contatti fra Lazio e Atalanta per Andrea Petagna. Il giocatore è valutato 15 milioni dal club orobico ma nell'operazione potrebbero finire alcune contropartite come Cataldi e Lombardi, senza dimenticare il riscatto del portiere Berisha.