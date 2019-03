© foto di Federico Gaetano

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato della Lazio e spiega che il club biancoceleste è in contatto con due calciatori in scadenza di contratto col Liverpool. Il primo è il giovane Bobby Adekanye, attaccante classe ‘99 che ha compiuto 20 anni a febbraio ed è libero di scegliersi la sua prossima destinazione. Igli Tare ha alzato la sua proposta e già da diversi mesi lavora per portarlo a Formello.

Attenzione, però, anche al profilo di Alberto Moreno, laterale classe '92. Anche lui è in scadenza col Liverpool e, anche se in questo caso non arrivano conferme diretta dal club, ci sono tanti segnali che lo spingono verso la Capitale. Moreno è grande amico di Leiva e Luis Alberto e negli ultimi giorni è stato a Roma proprio in compagnia dei due biancocelesti.