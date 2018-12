© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo non è ufficialmente sul mercato ma dopo un girone d'andata complicato potrebbe lasciare la Lazio. Peraltro è contestato dai tifosi biancocelesti e il prezzo rischia di abbassarsi. Dai 150 milioni rifiutati da Lotito, a suo dire, un anno fa, adesso il prezzo potrebbe essere diminuito. A 100, forse, con il rinnovo fino al 2023 da 3 milioni che non sembra una garanzia di certa permanenza.