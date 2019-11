Lazio, contro il Cluj con le riserve. E l'Olimpico rimane deserto

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di ieri di Simone Inzaghi avevano già indicato quella che sarebbe stata la serata di Europa League della Lazio. Una strada confermata anche dalla formazione scelta dal tecnico biancoceleste: niente Immobile, Milinkovic-Savic, Strakosha, solo per citare alcuni dei big, non sono neanche stati convocati e in campo ci sono solo seconde o, addirittura, terze scelte. L’unico big in campo è Luis Alberto, con Jony all’ennesima prova d’appello dopo un avvio di stagione tutt’altro che semplice. La fotografia della Lazio in questo penultimo impegno della fase a gironi è la scelta di affidare il ruolo di riferimento offensivo al giovane Adenkanye. Una sorpresa nonostante le premesse della vigilia. E l’Olimpico risponde di conseguenza: rimanendo pressoché vuoto.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa; Adekanye.

Allenatore: Inzaghi.

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun.

Allenatore: Petrescu.