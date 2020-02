© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un obiettivo importante di classifica e uno per la statistica. Con questi due traguardi in testa la Lazio di Simone Inzaghi si approccerà al recupero di campionato contro l'Hellas Verona in programma domani all'Olimpico.

Il primo obiettivo è quello della vittoria contro gli scaligeri. Un successo che permetterebba ai biancocelesti di salire a quota 52 punti, a +1 sull'Inter di Antonio Conte e a -2 dalla Juventus di Maurizio Sarri.

Un successo che, poi, porterebbe l'attuale compagine capitolina nella storia. Un risultato positivo contro gli uomini di Ivan Juric (andrebbe bene anche il pareggio) porterebbe a 17 le gare consecutive senza sconfitte in campionato. Un traguardo, questo, raggiunto dalla Lazio 1998/1999 guidata da Sven Goran Eriksson.