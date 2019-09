Lazio, contro la Roma sono due punti persi

Fonte: Dall'inviato a Roma

Sì, la Lazio poteva e doveva fare di più nel derby pareggiato ieri contro la Roma (1-1). Poteva farlo e doveva farlo, perché a oggi il divario tra i biancocelesti e giallorossi è ampio. E ieri all'Olimpico si è visto tutto. I 4 pali presi sono l’emblema del dominio biancoceleste, ma parlare soltanto di sfortuna è limitante e sarebbe troppo semplice. Bisogna sottolineare la poca precisione sotto porta di Immobile e compagni. Non solo in occasione dei legni colpiti, perché la Lazio negli ultimi 20/25 metri ha sbagliato tanto. Sia tecnicamente che anche a livello di scelte, soprattutto nell'ultimo passaggio. Certo, poi è chiaro che la sorte non sia stata troppo benevola per Inzaghi. Nonostante ciò, la superiorità dei biancocelesti è stata netta e lampante, quasi mai negli ultimi anni si è vista una differenza così. Rispetto a quanto visto domenica contro il Genoa, ieri è stata tutta un’altra Roma, in campo con un atteggiamento completamente diverso. Meno aggressività, più prudenza. Fare densità dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede: questo è stato lo spartito seguito dai giallorossi, consapevoli di essere ancora una squadra in costruzione.

“È stata un’occasione persa - ha commentato Inzaghi nella conferenza post partita - abbiamo fatto 21 tiri a 7”. Al tecnico ha fatto eco Acerbi: “Sono un po’ amareggiato, dispiace aver creato così tanto e non aver segnato più di un gol”. “Sono incazzato”, ha addirittura detto il ‘Tucu’ Correa, che nel primo tempo ha preso un legno e nella ripresa ha sbagliato un gol clamoroso a tu per tu con Pau Lopez. Da due metri, l’argentino, fresco di convocazione con l’Albiceleste, avrebbe dovuto calciare meglio. Ecco forse questa può essere l’istantanea della partita e della Lazio in generale: una squadra che ha le qualità per fare tutto (vedere l’azione di Correa) ma che sul più bello non preme sull’acceleratore. Rammarico da una parte, consapevolezza dall’altra. Perché la grande prestazione nel derby, dopo il 3-0 di Marassi, ha aumentato la fiducia e fa ben sperare per il cammino futuro. “Bisogna continuare così, la strada è quella giusta”, il messaggio che filtra dallo spogliatoio, più unito e compatto che mai. C'è la sana voglia nel migliorarsi sempre, nel non accontentarsi mai. E allora anche se poteva e doveva fare di più la Lazio, il bicchiere dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma si può considerare mezzo pieno.