Controlli immediati in Paideia per Bastos. Il difensore angolano, come riporta LaLazioSiamoNoi, si è fermato stamattina durante la rifinitura per un problema muscolare e non verrà quindi neanche convocato per Parma. L'esito degli accertamenti stabilirà l'entità dell'infortunio e le tempistiche del suo recupero.