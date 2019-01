"Basta con l'alibi delle cessioni, per la Coppa servono i campioni". Chiaro e diretto lo striscione della Curva Nord della Lazio, esposto a pochi minuti dalla fine del primo tempo del match contro la Juventus. Del tutto insoddisfatti dal mercato di gennaio, senza colpi in entrata, i tifosi si sono fatti sentire nei confronti del presidente biancoceleste anche accompagnando il messaggio con il coro: "Lotito caccia i soldi" . L'obiettivo Champions è lì e il mondo Lazio non vuole perdere il treno come accaduto l'anno scorso.