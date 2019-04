© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso legato ad Acerbi e Bakayoko non accenna a finire. Prima il botta e risposta tra i due sui social, poi la maglia del difensore della Lazio portata sotto la curva del Milan dal centrocampista, insieme a Kessie, domenica sera e infine il coro razzista dei tifosi capitolini contro il numero 14 rossonero nella gara di ieri all'Olimpico contro l'Udinese. Saranno certamente presi provvedimenti in merito nel corso delle prossime ore e la curva nord rischia grosso in vista delle prossime gare.