Da quando è a Roma, Joaquin Correa ha messo a segno 10 reti in 50 presenze: non esattamente numeri da bomber, confortati dall'inizio di campionato a ritmi abbastanza bassi. Ma la Lazio crede moltissimo in lui, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport: la società è pronta ad offrirgli il rinnovo contrattuale con adeguamento dello stipendio (2 milioni a stagione) e clausola rescissoria di 70 milioni.