Lazio, Correa: "Abbiamo fatto la storia, ora arrivano le migliori d'Europa"

Autore del primo gol della Lazio nella gara contro il Bruges che ha garantito ai biancocelesti l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, Joaquin Correa ha commentato ai microfono di Sky Sport il grande traguardo ottenuto stasera:

"Potevamo chiuderla prima, abbiamo avuto due occasioni io e Immobile che potevano farci stare più tranquilli nel finale. Siamo contenti di essere arrivati a questa fase della Champions da cui la Lazio mancava da tempo. Abbiamo fatto la storia e siamo contenti."

Siete cresciuti in maturità?

"Abbiamo subito pensato a vincerla, non pensavamo al pareggio perché a volte quando pensi così poi la perdi. Forse la gestione del secondo tempo non è stata buonissima ma questa è la Champions. Ora dovremo migliorare in tutti i modi perché arrivano le squadre migliori d'Europa. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco dal primo all'ultimo minuto e non sprecare le situazioni che creiamo, continuando a lottare come abbiamo sempre fatto."

Come migliorare per potersi confrontare con le grandi d'Europa?

"Quando affrontiamo le grandi squadre facciamo bene. Siamo una squadra forte con giocatori di altissimo livello. Penso che dobbiamo credere ancor più in noi perché può capitare come in questo secondo tempo di mollare un po' o perdere la concentrazione che invece dobbiamo avere sempre. Questo è un aspetto che possiamo migliorare".