Lazio, Correa al 90': "Vincere la Coppa Italia salverebbe la stagione"

© foto di Federico Gaetano

Man of the match di Cagliari-Lazio, l'attaccante biancoceleste Joaquin Correa ha parlato al 90' ai microfoni di Sky Sport: “Vincere la Coppa Italia salverà la stagione? Non so se salverà la stagione ma sicuramente darà un po' di orgoglio a quello che abbiamo fatto durante l'anno”. Comunque, ha aggiunto l'argentino "la Lazio è promossa, abbiamo fatto la partita giusta con l'atteggiamento giusto. Con l'Atalanta è stata una brutta sconfitta e serviva una vittoria per arrivare alla finale di Coppa Italia di mercoledì. Ci riportiamo a casa la prestazione e il gioco offensivo, sarà fondamentale essere belli compatti nella finale”. Il Tucu non segnava in campionato da novembre, ha dimostrato feeling in coppia con Caicedo: “Ancora insieme mercoledì? Non lo so, decide il mister. Mi trovo bene anche con Immobile, siamo una squadra e siamo tutti pronti, per affrontare e vincere una finale del genere”, ha concluso Correa.