© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del match con il Cagliari, il centravanti biancoceleste Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky:

“Abbiamo svolto una grande prestazione, da vera squadra. La stessa prova ci servirà mercoledì per vincere una finale importantissima. Per me è fondamentale segnare, anche se non fa parte del mio gioco. Solitamente provo a portare superiorità giocando tra le linee e supportando chi mi sta davanti nel reparto. Provo sempre a metterla dentro come quest’oggi.

Spesso sono stato utilizzato come mezz’ala, quando devo aiutare la mia squadra sono sempre pronto”.