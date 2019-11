© foto di www.imagephotoagency.it

Joaquin Correa, l'attaccante della Lazio che ha deciso la gara di San Siro contro il Milan, ha commentato così il successo dei biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il mio gol? Importante per tutti, siamo un gruppo che lotta ogni settimana e questa gioia è importante. Stiamo facendo le cose per bene, stiamo lottando tanto, la felicità è doppia. Loro sono forti, magari non sono in un buon momento ma sono giocatori di qualità e noi abbiamo fatto una buona gara, con l'atteggiamento giusto. Quando siamo tutti sulla stessa strada facciamo bene. Nel gol Luis Alberto arriva per primo sulla seconda palla e per noi è importantissimo, può far male a qualsiasi squadra. Complimenti anche a lui che ha fatto un assist incredibile".