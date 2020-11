Lazio, Correa: "Avremmo potuto vincere, ma questo è un punto importante"

La Lazio pareggia per 1-1 contro lo Zenit rimanendo imbattuta dopo 3 giornate di Champions League. A parlare, ai microfoni di Sky Sport, è Joaquin Correa, attaccante biancoceleste protagonista in campo: "E' un grande risultato, andiamo avanti con grinta. È stato un punto importante, dopo aver giocato male nel primo tempo, lo abbiamo raggiunto in ottimo modo”. Una Lazio in emergenza quella scesa in campo contro lo Zenit anche se Correa non vuole alibi: "Le assenze dei titolari? Tutti i ragazzi hanno giocato alla grande, questa è la forza del gruppo: ci mette la faccia in ogni difficoltà. Avremmo potuto vincere questa sera come anche con il Bruges. Bellissimo ritrovare i tifosi, ci mancano molto all'Olimpico. Il calcio è un'altra cosa e speriamo che questa situazione finisca presto e torneremo ad avere i nostri tifosi" ha concluso l'attaccante.