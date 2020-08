Lazio, Correa bloccato in Grecia: negativo al Covid dovrà tornare con un volo privato

vedi letture

Joaquin Correa non ha potuto prendere parte al primo allenamento stagionale della Lazio a Formello perché bloccato dalle autorità greche di rientro dalle vacanze. L'attaccante era stato a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19, ma dopo aver effettuato il tampone è risultato positivo. Nonostante questo, le autorità aeroportuali gli hanno negato il rientro con volo di linea e dunque lui ha deciso di organizzarsi privatamente per tornare in tempo in vista della partenza per il ritiro di Auronzo. Il giocatore è atteso a Roma in queste ore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.