Lazio, Correa brilla nelle assenze altrui: ora come si può toglierlo?

Luis Alberto è fuori per pubalgia. Sergej Milinkovic-Savic out, forse, per malinconia. Nelle grandi assenze della Lazio, Joaquin Correa ruba la scena. Facciamo chiarezza: nell'1-1 contro il Chievo, solo lo spagnolo era davvero assente. Il serbo c'era e a livello di numeri non ha neanche giocato una brutta partita. Da lui, però, ci si aspetta sempre qualcosa in più. La sufficienza, per un giocatore valutato dai 100 milioni in su, non può certo essere sufficiente.

Discutibili giochi di parole a parte, si torna a Correa. Che minuto dopo minuto, partita dopo partita, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Quasi che il tecnico biancoceleste avesse un nuovo Felipe Anderson, un nuovo terzo tenore della trequarti da alternare a Luis Alberto e Milinkovic. Vivace già nel primo tempo contro i clivensi, nella ripresa ha creato l'occasione che ha portato al gol di Immobile e ha messo in crisi la difesa avversaria. Non con la tecnica del primo, né con lo strapotere del secondo: del Tucu colpisce soprattutto il dinamismo, sorretto da una buona combinazione delle altre due qualità di cui sopra. E la sensazione è che il suo minutaggio sia destinato a crescere. Di partita in partita.