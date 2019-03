© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Correa, calciatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'Inter di domenica sera. "E' una gara troppo importante per noi, con un buon risultato si può sognare. Pensiamo come sempre a fare bene, andiamo avanti. Abbiamo perso punti in modo immeritato, siamo dietro a tante squadre che stanno bene. Champions? Sappiamo che l'obiettivo è difficile, ma ci proveremo fino alla fine col cuore. Abbiamo giocato molto bene le ultime tre gare, da grande squadra e con personalità. Andando avanti così, possiamo fare punti e far divertire la nostra gente", ha detto.